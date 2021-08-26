"Манчестер Юнайтед" возобновил интерес к Райсу

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"Манчестер Юнайтед" возобновил интерес к Райсу

Фото твиттер Деклана Райса

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер хочет усилить свою команду опорным полузащитником, умеющим контролировать игру.

По информации The Independent, основная кандидатура норвежского наставника - Деклан Райс из "Вест Хэма".

"Молотобойцы" оценивают одного из своих лидеров в сумму более 100 миллионов евро, поэтому "МЮ" не сможет его купить без крупных продаж.

Райс связан с "Вест Хэмом" контрактом до 2024 года. В новом сезоне он сделал 1 ассист в 2 матчах.

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