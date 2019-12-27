"Манчестер Юнайтед" возобновил интерес к Ришарлисону

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"Манчестер Юнайтед" возобновил интерес к Ришарлисону

"Манчестер Юнайтед" снова претендует на вингера "Эвертона" Ришарлисона, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, 22-летний бразилец входит в список трансферных целей "красных дьяволов" на ближайшие два окна.

В текущем сезоне Ришарлисон сыграл за "Эвертон" 23 матча, забил 8 голов и сделал 3 ассиста.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 60 миллионов евро. Его контракт с "ирисками" рассчитан до 2024 года.

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