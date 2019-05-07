"Манчестер Юнайтед" возобновил интерес к защитнику "Лестера" Магуайру

"Манчестер Юнайтед" в очередной раз проявляет интерес к игроку "Лестера" Гарри Магуайру. Об пишет ESPN.

По информации издания, "красные дьяволы" намерены приобрести 26-летнего защитника этим летом.

Напомним, что манкунианцы уже хотели купить футболиста летом 2017 года, однако запрашиваемая сумма в размере 93 миллионов евро не устроила "МЮ".

Магуйар перешёл в "Лестер" летом 2017 года из "Халл Сити" за 13,7 миллиона евро. В нынешнем сезоне игрок участвовал в 30 матчах, забив три гола.

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