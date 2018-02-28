"Манчестер Юнайтед" возродил свой интерес к вингеру "Челси"

Теги манчестер юнайтедчелсивиллианжозе моуринью

"Манчестер Юнайтед" возродил свой интерес к вингеру "Челси""Манчестер Юнайтед" возродил свой интерес к вингеру лондонского "Челси" Виллиану, информирует readmanutd.com.

Так, по сведениям источника, к вопросу приобретения 29-летнего бразильца "красные дьяволы" могут вернуться уже ближайшим летом. В его подписании заинтересован лично главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуринью.

В нынешнем сезоне Виллиан забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач в 42 матчах за "Челси".

Напомним, в трансферный шорт-лист "Манчестер Юнайтед" на лето входит еще пять игроков. | soccernews.ru

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