"Манчестер Юнайтед" возродил свой интерес к вингеру "Челси"

"Манчестер Юнайтед" возродил свой интерес к вингеру лондонского "Челси" Виллиану, информирует readmanutd.com.

Так, по сведениям источника, к вопросу приобретения 29-летнего бразильца "красные дьяволы" могут вернуться уже ближайшим летом. В его подписании заинтересован лично главный тренер "Юнайтед" Жозе Моуринью.

В нынешнем сезоне Виллиан забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач в 42 матчах за "Челси".

Напомним, в трансферный шорт-лист "Манчестер Юнайтед" на лето входит еще пять игроков. | soccernews.ru