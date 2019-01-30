"Манчестер Юнайтед" впервые не выиграл при Сульшере

"Бернли" и "Манчестер Юнайтед" закончили ничьей в матче 24-го тура чемпионата Англии (1:2).

В составе гостей отметились Эшли Барнс и Крис Вуд. За хозяев голы забили Поль Погба и Виктор Линделеф.

"Манчестер Юнайтед" - "Бернли" - 2:2 (0:0).

Голы: Барнс, 51 - 0:1, Вуд, 81 - 0:2, Погба, 88 (с пенальти) - 1:2, Линделеф, 90+2 - 2:2.

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Джоунс, Шоу, Линделеф, Янг, Мата, Погба, Матич, Перейра (Лингард, 63), Лукаку (Санчес, 67), Рэшфорд.

"Бернли": Хитон, Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Хендрик, Макнейл (Гвюдмундссон, 78), Вуд, Барнс.

"Бернли" прервал восьмиматчевую победную серию "МЮ" при Уле Гуннар Сульшере.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" предложил новые контракты двум ветеранам | http://soccernews.ru