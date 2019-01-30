"Манчестер Юнайтед" впервые не выиграл при Сульшере
"Бернли" и "Манчестер Юнайтед" закончили ничьей в матче 24-го тура чемпионата Англии (1:2).
В составе гостей отметились Эшли Барнс и Крис Вуд. За хозяев голы забили Поль Погба и Виктор Линделеф.
"Манчестер Юнайтед" - "Бернли" - 2:2 (0:0).
Голы: Барнс, 51 - 0:1, Вуд, 81 - 0:2, Погба, 88 (с пенальти) - 1:2, Линделеф, 90+2 - 2:2.
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Джоунс, Шоу, Линделеф, Янг, Мата, Погба, Матич, Перейра (Лингард, 63), Лукаку (Санчес, 67), Рэшфорд.
"Бернли": Хитон, Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Хендрик, Макнейл (Гвюдмундссон, 78), Вуд, Барнс.
"Бернли" прервал восьмиматчевую победную серию "МЮ" при Уле Гуннар Сульшере.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" предложил новые контракты двум ветеранам | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Гол экс-игрока "Зенита" помог "Ньюкаслу" обыграть "Манчестер Сити"
-
"Манчестер Юнайтед" впервые не выиграл при Сульшере
-
Айртон прокомментировал дебютный гол за "Спартак"
-
"Милан" обыграл "Наполи" благодаря дублю Пентека
-
"Арсенал" обыграл "Кардифф" в матче 24-го тура АПЛ
-
Сектор болельщиков "Кардиффа" окрасился в желтый цвет в честь пропавшего футболиста
-
Сарри ярко высказался о трансфере игроков
-
В Москве пройдёт сбор подписей в поддержку братьев Кокориных
-
Головин забил первый гол за "Монако"
-
"Ливерпуль" - "Лестер": анонс и прогноз матча 24 тура АПЛ
-
Агуэро забил самый быстрый гол "Манчестер Сити" в АПЛ с 2013 года
-
ПСЖ вместе с Hugo Boss выпустили коллекцию одежды
-
Черышев начнёт матч с "Хетафе" в запасе
-
"Бетис" арендовал игрока ПСЖ
-
Кубок наш: "Спартак" празднует победу в турнире Кубок "Матч Премьер"
-
Любая победа приятна: Федун ярко высказался о матче "Спартака" с "Локомотивом"
-
Роналду встретился с фанаткой, которая пострадала от его удара
-
Защитник "Дженоа" летом перейдет в "Ювентус"
-
1
"Спартак" разгромил "Локомотив" и выиграл Кубок "Матч Премьер"
-
Паредес принял участие в первой тренировке ПСЖ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|23
|51
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Вулверхэмптон
|24
|35
|8
|Эвертон
|24
|33
|9
|Уотфорд
|23
|33
|10
|Лестер Сити
|23
|31
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|31
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|24
|19
|19
|Фулхэм
|24
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|24
|11