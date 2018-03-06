"Манчестер Юнайтед" впервые с 2013 года победил в АПЛ, проигрывая по ходу матча в два гола

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"Манчестер Юнайтед" впервые с 2013 года победил в АПЛ, проигрывая по ходу матча в два гола

В рамках 29-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" в гостях одержал волевую победу над "Кристал Пэлас" со счётом 3:2.

Таким образом, как сообщает Opta, "красные дьяволы" впервые с декабря 2013 года выиграли в АПЛ, уступая по ходу матча в два гола.

Напомним, что тогда "МЮ" при подобном сценарии сумел одолеть "Халл".

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Команда М О
1 Манчестер Сити 29 78
2 Ливерпуль 29 60
3 Манчестер Юнайтед 28 59
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 29 53
6 Арсенал Лондон 29 45
7 Бернли 29 40
8 Лестер Сити 29 37
9 Уотфорд 29 36
10 Брайтон & Хоув Альбион 29 34
11 Эвертон 29 34
12 Борнмут 29 33
13 Суонси Сити 29 30
14 Вест Хэм Юнайтед 29 30
15 Хаддерсфилд Таун 29 30
16 Ньюкасл Юнайтед 29 29
17 Саутгемптон 29 28
18 Кристал Пэлас 28 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 29 20
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