"Манчестер Юнайтед" впервые с 2013 года победил в АПЛ, проигрывая по ходу матча в два гола

В рамках 29-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" в гостях одержал волевую победу над "Кристал Пэлас" со счётом 3:2.

Таким образом, как сообщает Opta, "красные дьяволы" впервые с декабря 2013 года выиграли в АПЛ, уступая по ходу матча в два гола.

Напомним, что тогда "МЮ" при подобном сценарии сумел одолеть "Халл".

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