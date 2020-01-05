"Манчестер Юнайтед" впервые с 2015 года не нанес ни одного удара в створ в матче АПЛ или Кубка Англии

1 Теги манчестер юнайтедстатистика

"Манчестер Юнайтед" впервые с 2015 года не нанес ни одного удара в створ в матче АПЛ или Кубка Англии

В рамках 1/32 финала Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Вулверхэмптоном" (0:0).

Как сообщает Opta, в этом матче "красные дьяволы" ни разу не пробили в створ ворот соперника. Всего подопечные Сульшера нанесли 12 ударов.

Последний раз "МЮ" не пробивал в створ ворот соперника в игре АПЛ или Кубка Англии в январе 2015 года в матче с "Саутгемптоном" (0:1).

Отметим, что "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптон" разыграют путевку в следующий раунд в ответном матче, который, возможно, пройдет 15 января.

Читайте также: "Манчестер Сити" и "Лестер" одержали победы в Кубке Англии, "Вулверхэмптон" и "Манчестер Юнайтед" проведут ответный матч. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Правильной дорогой идёте, товарищи!

Ответить

главное

"Барселона" потеряла очки в матче с "Эспаньолом", но вернула себе первое место Примеры

"Барселона" потеряла очки в матче с "Эспаньолом", но вернула себе первое место Примеры

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 19 55
2 Лестер Сити Лестер Сити 21 45
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 21 44
4 Челси Челси 21 36
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 31
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 30
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 30
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 20 29
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 28
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 27
11 Эвертон Эвертон 21 25
12 Саутгемптон Саутгемптон 21 25
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 25
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 24
15 Бернли Бернли 21 24
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 20 22
17 Астон Вилла Астон Вилла 21 21
18 Борнмут Борнмут 21 20
19 Уотфорд Уотфорд 21 19
20 Норвич Сити Норвич Сити 21 14
Полная таблица

топ-5 тегов