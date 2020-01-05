"Манчестер Юнайтед" впервые с 2015 года не нанес ни одного удара в створ в матче АПЛ или Кубка Англии

В рамках 1/32 финала Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью с "Вулверхэмптоном" (0:0).

Как сообщает Opta, в этом матче "красные дьяволы" ни разу не пробили в створ ворот соперника. Всего подопечные Сульшера нанесли 12 ударов.

Последний раз "МЮ" не пробивал в створ ворот соперника в игре АПЛ или Кубка Англии в январе 2015 года в матче с "Саутгемптоном" (0:1).

Отметим, что "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптон" разыграют путевку в следующий раунд в ответном матче, который, возможно, пройдет 15 января.

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