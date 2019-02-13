"Манчестер Юнайтед" впервые в истории проиграл дома в еврокубках с разницей более чем в один гол

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"Манчестер Юнайтед" впервые в истории проиграл дома в еврокубках с разницей более чем в один гол

В рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов ПСЖ в гостях победил "Манчестер Юнайтед" со счётом 2:0.

Таким образом, как сообщает Opta, "красные дьяволы" впервые в истории проиграли на "Олд Траффорд" в еврокубковом матче с разницей более чем в один гол.

Напомним, что это поражение стало первым для Уле Гуннара Сульшера у руля манкунианцев. До этого команда под руководством норвежца добыла 10 побед и 1 раз сыграла вничью.

Ответный матч между ПСЖ и "МЮ" состоится 6 марта на "Парк де Пренс" в Париже.

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