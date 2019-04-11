"Манчестер Юнайтед" впервые за 14 лет не нанес ни одного удара в створ ворот в матче Лиги Чемпионов



В первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов "Манчестер Юнайтед" на своем поле проиграл "Барселоне" со счетом (0:1).

В этом встрече хозяева поля 10 раз пробили по воротам, но ни разу не попал в створ.

Это первый случай для манкунианцев за последние 14 лет, когда команда не сумела нанести ни одного удара в створ ворот соперника в главном европейском турнире. В последний раз подобное произошло в 2005 году в матче с "Миланом" (0:1).

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