"Манчестер Юнайтед" впервые за 30 лет набрал меньше 10 очков за 7 туров

"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" закончил результативной ничей в матче 7-го тура АПЛ. У подопечных Уле-Гунар Сульшера 10 место и 9 очков в чемпионате.

Подобный старт для "красных дьяволов" стал худшим за последние 30 лет.

Последний раз у "МЮ" был подобный результат в сезоне-1989/90. Тогда клубом руководил Алекс Фергюсон.

3 октября "МЮ" сыграет с АЗ в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Начало встречи - в 19:55 (мск).

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