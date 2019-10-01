"Манчестер Юнайтед" впервые за 30 лет набрал меньше 10 очков за 7 туров
"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" закончил результативной ничей в матче 7-го тура АПЛ. У подопечных Уле-Гунар Сульшера 10 место и 9 очков в чемпионате.
Подобный старт для "красных дьяволов" стал худшим за последние 30 лет.
Последний раз у "МЮ" был подобный результат в сезоне-1989/90. Тогда клубом руководил Алекс Фергюсон.
3 октября "МЮ" сыграет с АЗ в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов. Начало встречи - в 19:55 (мск).
А еще: "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" поделили очки в матче 7-го тура АПЛ
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|7
|21
|2
|Манчестер Сити
|7
|16
|3
|Лестер Сити
|7
|14
|4
|Арсенал Лондон
|7
|12
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|12
|6
|Тоттенхэм
|7
|11
|7
|Челси
|7
|11
|8
|Борнмут
|7
|11
|9
|Кристал Пэлас
|7
|11
|10
|Манчестер Юнайтед
|7
|9
|11
|Бернли
|7
|9
|12
|Шеффилд Юнайтед
|7
|8
|13
|Вулверхэмптон
|7
|7
|14
|Саутгемптон
|7
|7
|15
|Эвертон
|7
|7
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|7
|6
|17
|Норвич Сити
|7
|6
|18
|Астон Вилла
|7
|5
|19
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|5
|20
|Уотфорд
|7
|2