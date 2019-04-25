"Манчестер Юнайтед" впервые за 40 лет пропустил 50 голов в чемпионате Англии

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"Манчестер Юнайтед" впервые за 40 лет пропустил 50 голов в чемпионате Англии

В перенесённом матче 31-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" на своём поле проиграл "Манчестер Сити" со счётом 0:2.

В 35 матчах текущего розыгрыша Премьер-лиги "красные дьяволы" пропустили 50 голов.

Как сообщает Bleacher Report, это худший результат манкунианской команды за последние 40 лет.

Стоит отметить, что в сезоне 1978/79 ворота "МЮ" соперники поразили 63 раза, но тогда клубы проводили по 42 матча за сезон вместо нынешних 38.

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