"Манчестер Юнайтед" все еще надеется купить Гризманна

"Манчестер Юнайтед" продолжает интересоваться французским нападающим "Атлетико" Антуаном Гризманном, сообщает The Independent.

По сведениям издания, английский клуб по-прежнему надеется приобрести футболиста в летнее трансферное окно, когда сумма его отступных снизится до 100 миллионов евро.

Впрочем проблемой является то, что 26-летний Гризманн практически договорился о переходе в "Барселону".

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