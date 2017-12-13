"Манчестер Юнайтед" все еще надеется купить Гризманна

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"Манчестер Юнайтед" все еще надеется купить Гризманна

"Манчестер Юнайтед" продолжает интересоваться французским нападающим "Атлетико" Антуаном Гризманном, сообщает The Independent.

По сведениям издания, английский клуб по-прежнему надеется приобрести футболиста в летнее трансферное окно, когда сумма его отступных снизится до 100 миллионов евро.

Впрочем проблемой является то, что 26-летний Гризманн практически договорился о переходе в "Барселону".

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