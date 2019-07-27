"Манчестер Юнайтед" все еще не согласовал трансфер Милинковича-Савича
"Манчестер Юнайтед" не может согласовать с "Лацио" переход хавбека Сергея Милинковича-Савича.
Как сообщает Goal.com, переговоры между клубами значительно продвинулись, однако пока стороны не могут согласовать бонусы. "МЮ" готов предложить "Лацио" 15 миллионов евро в качестве бонусов, но они будут выплачиваться только за достижения футболиста (голы, передачи, выходы на поле), но это не устраивает римский клуб.
Отметим, что "МЮ" заплатит за игрока 75 миллионов, не считая бонусов, а еще 10 миллионов получит агент футболиста Матея Кежман.
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