"Манчестер Юнайтед" встретился с агентами Санчеса

"Манчестер Юнайтед" уже встретился с представителями форварда лондонского "Арсенала" Алексиса Санчеса, информирует Sky Sport Italia.

По сведениям источника, "красные дьяволы" успели провести несколько встреч с представителями чилийца на предмет возможного перехода их клиента в стан самого титулованного клуба Англии. Ожидается, что "Юнайтед" будет готов перебить предложение своих земляков из "Сити" для 29-летнего нападающего "Арсенала".

Напомним, Моуринью может включить в сделку по Санчесу Мхитаряна. | soccernews.ru