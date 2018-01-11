"Манчестер Юнайтед" встретился с агентами Санчеса

Теги манчестер юнайтедарсенал лондоналексис санчес

"Манчестер Юнайтед" встретился с агентами Санчеса"Манчестер Юнайтед" уже встретился с представителями форварда лондонского "Арсенала" Алексиса Санчеса, информирует Sky Sport Italia.

По сведениям источника, "красные дьяволы" успели провести несколько встреч с представителями чилийца на предмет возможного перехода их клиента в стан самого титулованного клуба Англии. Ожидается, что "Юнайтед" будет готов перебить предложение своих земляков из "Сити" для 29-летнего нападающего "Арсенала".

Напомним, Моуринью может включить в сделку по Санчесу Мхитаряна. | soccernews.ru

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