"Манчестер Юнайтед" встретится с "Реалом" в рамках Международного кубка чемпионов

"Манчестер Юнайтед" – "Реал"

Стадион: Хард Рок (Майами)

Начало матча: 3:00

"Манчестер Юнайтед" завершает выступления на Международном кубке чемпионов, в это же время его соперник "Реал" проведет свой стартовый матч на турнире.

Англичане на данный момент находятся на 13 месте, они по пенальти обыграли "Милан", а затем были разгромлены соотечественниками из "Ливерпуля" (1:4). К старту сезона манкунианцы подходят не в самом лучшем расположении духа. Жозе Моуринью конфликтует с руководством команды из-за того, что ему не выделяют деньги на трансферы. Вице-президент "МЮ" Эд Вудворд не считает нужным тратить большие средства в это межсезонье. При всем при этом "Манчестер Юнайтед" уже потратил 82 миллиона евро, купив у "Шахтера" Фреда, а также Диего Далота из "Порту". Моуринью же это не устраивает, ему нужно еще больше игроков.

По сравнению с тратами прошлых лет (в сезоне 14/15 – 195 миллионов, в сезоне 15/16 – 156, в сезоне 16/17 – 185, в сезоне 17/18 – 164) 82 миллиона – это не такая уж большая сумма, вот только и руководство можно понять. Клуб тратить огромные деньги, а отдачи фактически нет. Лишь в прошлом сезоне команда впервые за пять лет смогла занять место в первой тройке.

"Реал" в это межсезонье лишился тренера Зидана и свою главную звезду Криштиану Роналду, поэтому главная цель Флорентино Переса – найти достойную замену португальцу. В мире на данный момент лишь один игрок сопоставим по классу с Роналду, этот футболист играет в "Барселоне" и в Мадрид не переедет. Поэтому задачу выполнить не удастся, но "Реалу" крайне важно минимизировать потерю. Шли разговоры о Неймаре, но бразильца подписать не удалось, также были варианты с Азаром, Кавани. "Реал" интересовался даже Кристаном Пулишичем из "Боруссии". Переговоры продолжаются.

С новым тренером же проблем не возникло, в Мадриде поставили клубные интересы выше национальных, подписав контракт с главным тренером сборной Лопетеги прямо перед чемпионатом мира. Федерации футбола Испании пришлось уволить специалиста. Ситуация выглядела несколько комично. Гранд мирового футбола выступал на мундиале фактически без главного тренера. Сменщик Лопетеги Йерро с задачей не справился, Испания вылетела в четвертьфинале.

Интересные факты противостояния:

"Реал" выиграл Международный кубок чемпионов в 2013, а "Манчестер Юнайтед" – в 2014.

Команды провели между собой 13 официальных матчей: 5 побед у "Реала", 5 ничьих, 3 победы у "Манчестер Юнайтед".

Ориентировочные составы

"Манчестер Юнайтед": Грант, Дармиан, Смоллинг, Туанзебе, Фосу-Менса, Эррера, МакТоминей Мата, Фред, Перейра, Санчес.

"Реал": Навас, Одриазола, Вальехо, Начо, Коэнтрао, Кроос, Льоренте, Себальос, Винисиуш, Бэйл, Бензема.

Прогноз на матч "Манчестер Юнайтед" – "Реал"

Достаточно сложно спрогнозировать возможный состав "Реала", если испанцы выпустят молодежь, то "МЮ" должен побеждать, так как манкунианцы должны подходить в боевой готовности к старту АПЛ, который намечен на 10 августа ("красные дьяволы" сыграют с "Лестером").

Букмекеры предлагают на победу "Реала" коэффициент 1.70, на "Манчестер Юнайтед" – 5.00

Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru

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