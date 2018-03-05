"Манчестер Юнайтед" вступает в борьбу за Леао

"Манчестер Юнайтед" намерен побороться за юного форварда лиссабонского "Спортинга" Рафаэля Леао.

Как сообщает Daily Mirror, борьбу за 18-летнего таланта также ведут "Арсенал", "Манчестер Сити", "Реал" и "Челси".

В текущем сезоне Леао провел 12 матчей за вторую команду "Спортинга" и забил 7 голов.

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