"Манчестер Юнайтед" вступает в борьбу за Леао

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"Манчестер Юнайтед" вступает в борьбу за Леао

"Манчестер Юнайтед" намерен побороться за юного форварда лиссабонского "Спортинга" Рафаэля Леао.

Как сообщает Daily Mirror, борьбу за 18-летнего таланта также ведут "Арсенал", "Манчестер Сити", "Реал" и "Челси".

В текущем сезоне Леао провел 12 матчей за вторую команду "Спортинга" и забил 7 голов.

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3 Манчестер Юнайтед 28 59
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5 Челси 29 53
6 Арсенал Лондон 29 45
7 Бернли 29 40
8 Лестер Сити 29 37
9 Уотфорд 29 36
10 Брайтон & Хоув Альбион 29 34
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14 Вест Хэм Юнайтед 29 30
15 Хаддерсфилд Таун 29 30
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