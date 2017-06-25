"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за Бернардески

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"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за Бернардески

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к вингеру "Фиорентины" Федерико Бернардески, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, английский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Манкунианцы рассматривают игрока в качестве резервного варианта на тот случай, если не удастся купить хавбека "Интера" Ивана Перишича.

Ранее сообщалось, что 23-летним Бернардески также интересуются "Ювентус", "Интер", "Барселона" и "Ювентус" .

Не пропусттие: Защитник "Манчестер Юнайтед" Варела перейдет в "Сандерленд". | http://soccernews.ru

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