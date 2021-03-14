"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за голкипера "Бернли"

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"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за голкипера "Бернли"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к вратарю "Бернли" Нику Поупу, сообщает Daily Star.

По сведениям издания, манкунианцы рассматривают вариант с приобретением голкипера в летнее трансферное окно. Также Поуп входит в сферу интересов "Тоттенхэма" и "Челси". "Бернли" может продать вратаря, но только за хорошую компенсацию.

В нынешнем сезоне 28-летний Поуп провел за "Бернли" 29 матчей и пропустил 33 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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