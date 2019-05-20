"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за Гризманна

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"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за Гризманна

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к французскому нападающему "Атлетико" Антуану Гризманну, сообщает Diario Sport.

По сведениям издания, манкунианцы намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готовы заплатить за него 120 миллионов евро. Также на форварда претендует "Барселона".

Напомним, что француз уже объявил об уходе из "Атлетико" в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 28-летний Гризманн провел за "Атлетико" 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 21 гол и сделал 10 результативных передач.

Не пропустите: Вальверде отреагировал на возможный трансфер Гризманна. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Gerkules
Gerkules

вот это был бы топ трансфер

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