"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за Холанда

Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к норвежскому нападающему дортмундской "Боруссии" Эрлингу Холанду, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям источника, главный тренер английского клуба Ральф Рангник уже провел беседу с отцом форварда и убеждал его присоединиться к манкунианцам.

В нынешнем сезоне 21-летний Холанд провел за "Боруссию" 16 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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