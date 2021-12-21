"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за Холанда

Теги манчестер юнайтедборуссия дортмундэрлинг холандтрансферыральф рангник

"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за Холанда

Фото: инстаграм Эрлинга Холанда/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к норвежскому нападающему дортмундской "Боруссии" Эрлингу Холанду, сообщает Manchester Evening News.

По сведениям источника, главный тренер английского клуба Ральф Рангник уже провел беседу с отцом форварда и убеждал его присоединиться к манкунианцам.

В нынешнем сезоне 21-летний Холанд провел за "Боруссию" 16 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. 

Не пропустите: Холанд может перейти в "Барселону", но при одном условии. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Кошмар для защитников". "Спартак" ярко представил нового форварда

"Кошмар для защитников". "Спартак" ярко представил нового форварда

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов