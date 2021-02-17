"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за нападающего сборной Португалии

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"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за нападающего сборной Португалии

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к португальскому нападающему франкфуртского "Айнтрахта" Андре Силве, сообщает Sky Germany.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Также форвард входит в сферу интересов "Милана".

25-летний Силва в нынешнем сезоне провел за "Айнтрахт" 22 матча во всех турнирах, забил 19 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года. За сборную Португалии сыграл 37 матчей и забил 16 мячей.

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