"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за Осимхена

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"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за Осимхена

"Манчестер Юнайтед" нацелился на нападающего "Лилля" Виктора Осимхена.

По сведениям ESPN, скауты манкунианцев следят за игроком с начала сезона и были впечталены его прогрессом. Ранее интерес к футболисту также проявляли "Барселона", "Интер", "Милан" и "Челси".

Трансферная стоимость 21-летнего нигерийца оценивается в 27 миллионов евро.

В этом сезоне Осимхен провел 38 игр, забил 18 голов и отдал 6 ассистов.

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