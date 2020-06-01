"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за Рахима Стерлинга

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"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за Рахима Стерлинга

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нападающему "Манчестер Сити" Рахиму Стерлингу, сообщает The Independent.

По сведениям издания, манкунианцы постараются подписать футболиста, если он решит сменить клуб из-за двухлетней дисквалификации "Манчестер Сити" из еврокубков за нарушение правил финансового Fair Play. Также игроком интересуются "Реал" и "Ливерпуль".

В нынешнем сезоне 25-летний Стерлинг провел за "Манчестер Сити" 39 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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