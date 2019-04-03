"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за Сауля

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"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за Сауля

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Атлетико" Саулю Ньигесу, сообщает ESPN.

По сведениям издания, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. В составе "МЮ" Сауль может заменить Андера Эрреру, который близок к переходу в ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Саулем также интересуются "Манчестер Сити" и "Барселона". Впрочем, "Атлетико" не намерен расставаться с хавбеком, поэтому выкупить его можно только за сумму отступных, которая составляет 150 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Сауль провел за "Атлетико" 38 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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