"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за таланта "Ромы"

"Манчестер Юнайтед" стал очередным претендентом на турецкого нападающего "Ромы" Дженгиза Ундера, сообщает ESPN.

По сведениям источника, манкунианцы рассматривают вариант с приобретением талантливого футболиста. Римский клуб оценивает игрока в 50 миллионов евро. Также форвард входит в сферу интересов "Арсенала", "Баварии" и "Тоттенхэма".

21-летний Ундер выступает за "Рому" с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 24 матча во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал девять голевых пасов. Его контракт с клубом действителен до лета 2022 года.

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