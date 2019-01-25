"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за трансферную цель "Челси"

Хавбек "Кальяри" Николо Барелла близок к переезду в АПЛ.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, борьбу за 21-летнего итальянца ведут "Манчестер Юнайтед" и "Челси", который видит в нем замену Сеску Фабрегасу.

Отмечается, что "МЮ" ближе к оформлению сделки, так как клуб готов заплатить за футболиста 55 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Бареллы один забитый мяч в 22 играх.

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