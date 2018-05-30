"Манчестер Юнайтед" вступил в заключительный раунд переговоров по своему первому летнему трансферу

"Манчестер Юнайтед" вступил в заключительный раунд переговоров по трансферу полузащитника донецкого "Шахтера" Фреда.

Так, по сведениям Manchester Evening News, сделка по переходу 25-летнего хавбека "горняков" на "Олд Траффорд" практически согласована. Сторонам осталось уладить последние детали предстоящего трансфера. Приобретение бразильца обойдется "красным дьяволам" примерно в 60 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Фред забил 4 мяча и сделал 7 результативных передач в 37 матчах за "Шахтер".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" близок к покупке португальского защитника. | soccernews.ru