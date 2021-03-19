"Манчестер Юнайтед" выбил "Милан" из Лиги Европы

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Милан" со счетом 1:0 и завоевал путевку в четвертьфинал.

Победу манкунианцам принес гол Поля Погба.

"Милан" Италия – "Манчестер Юнайтед" Англия - 0:1 (0:0) - первый матч - 1:1

Гол: Погба, 48 - 0:1

"Милан": Доннарумма, Калулу (Диогу Далот, 65), Тео, Томори, Кьер, Крунич (Браим Диас, 72), Кессиэ, Мейте, Чалханоглу, Салемакерс, Кастильехо (Ибрагимович, 65).

"Манчестер Юнайтед": Хендерсон, Линделеф, Магуайр, Шоу, Уан-Биссака, Джеймс, Мактомини, Бруну Фернандеш, Фред, Рэшфорд (Погба, 46), Гринвуд.

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