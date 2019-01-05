"Манчестер Юнайтед" выбил "Рединг" из Кубка Англии

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"Манчестер Юнайтед" выбил "Рединг" из Кубка Англии

Представляем результаты 1/32 финала Кубка Англии. Напомним, что в матчах, которые завершились вничью, будут сыграны ответные встречи.

"Манчестер Юнайтед" - "Рединг" 2:0

Голы: Мата (пен), 22 - 1:0, Лукаку, 45 - 2:0

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Джонс, Дармиан, Янг, Диогу Далот, Перейра, Мактомини, Мата (Чонг, 62), Фред (Феллайни, 62), Санчес (Рэшфорд, 64), Лукаку.

"Рединг": Яаккола, Мур, Илори (Алуко, 46), Ричардс, Ядом, Свифт, Хэрриотт (Мейте, 76), Келли, Риномхота, Макклири (Барроу, 61), Лоудер.

Предупреждения: Ядом (33), Чонг (77).


"Вест Хэм" - "Бирмингем" 2:0

Голы: Арнаутович, 2 - 1:0, Кэрролл, 90 - 2:0


"Борнмут" - "Брайтон" 1:3

Голы: Кнокерт, 31 - 0:1, Биссума, 34 - 0:2, Пью, 55 - 1:2, Андоне, 64 - 1:3


"Вест Бромвич" - "Уиган" 1:0

Гол: Сако, 31 - 1:0


Шеффилд Уэнсдей – Лутон 0:0


"Шрусбери" - "Сток Сити" 1:1

Голы: Норберн (пен), 45 - 1:0, Крауч, 78 - 1:1


"Бернли" - "Барнсли" 1:0

Гол: Вуд (пен), 90 - 1:0

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