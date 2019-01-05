"Манчестер Юнайтед" выбил "Рединг" из Кубка Англии
Представляем результаты 1/32 финала Кубка Англии. Напомним, что в матчах, которые завершились вничью, будут сыграны ответные встречи.
"Манчестер Юнайтед" - "Рединг" 2:0
Голы: Мата (пен), 22 - 1:0, Лукаку, 45 - 2:0
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Джонс, Дармиан, Янг, Диогу Далот, Перейра, Мактомини, Мата (Чонг, 62), Фред (Феллайни, 62), Санчес (Рэшфорд, 64), Лукаку.
"Рединг": Яаккола, Мур, Илори (Алуко, 46), Ричардс, Ядом, Свифт, Хэрриотт (Мейте, 76), Келли, Риномхота, Макклири (Барроу, 61), Лоудер.
Предупреждения: Ядом (33), Чонг (77).
"Вест Хэм" - "Бирмингем" 2:0
Голы: Арнаутович, 2 - 1:0, Кэрролл, 90 - 2:0
"Борнмут" - "Брайтон" 1:3
Голы: Кнокерт, 31 - 0:1, Биссума, 34 - 0:2, Пью, 55 - 1:2, Андоне, 64 - 1:3
"Вест Бромвич" - "Уиган" 1:0
Гол: Сако, 31 - 1:0
Шеффилд Уэнсдей – Лутон 0:0
"Шрусбери" - "Сток Сити" 1:1
Голы: Норберн (пен), 45 - 1:0, Крауч, 78 - 1:1
"Бернли" - "Барнсли" 1:0
Гол: Вуд (пен), 90 - 1:0
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|20
|54
|2
|Тоттенхэм
|21
|48
|3
|Манчестер Сити
|20
|47
|4
|Челси
|21
|44
|5
|Арсенал Лондон
|21
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|21
|38
|7
|Лестер Сити
|21
|31
|8
|Уотфорд
|21
|29
|9
|Вулверхэмптон
|21
|29
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|21
|28
|11
|Эвертон
|21
|27
|12
|Борнмут
|21
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|21
|26
|14
|Кристал Пэлас
|21
|22
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|21
|18
|16
|Бернли
|21
|18
|17
|Кардифф Сити
|21
|18
|18
|Саутгемптон
|21
|16
|19
|Фулхэм
|21
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|21
|10