"Манчестер Юнайтед" выбирает между двумя форвардами

"Манчестер Юнайтед" активно занимается поиском нового форварда, который заменит в составе травмированного Маркуса Рэшфорда.

По информации Sky Sports, шорт-лист "красных дьяволов" сократился до двух футболистов - это Одион Игало и Ислам Слимани.

Сообщается, что "МЮ" рассматривает вариант с арендой одного из этих игроков до лета 2020 года.

30-летний Игало выступает за "Шанхай Шеньхуа", а 31-летний Слимани - за "Монако", но права на него принадлежат "Лестеру".

И нигериец, и алжирец имеют опыт выступления в АПЛ: первый играл за "Уотфорд", второй - за "Лестер" и "Ньюкасл".

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