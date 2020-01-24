"Манчестер Юнайтед" выбирает между двумя форвардами

Теги манчестер юнайтедодион игалоислам слиманитрансферы

"Манчестер Юнайтед" выбирает между двумя форвардами

"Манчестер Юнайтед" активно занимается поиском нового форварда, который заменит в составе травмированного Маркуса Рэшфорда.

По информации Sky Sports, шорт-лист "красных дьяволов" сократился до двух футболистов - это Одион Игало и Ислам Слимани.

Сообщается, что "МЮ" рассматривает вариант с арендой одного из этих игроков до лета 2020 года.

30-летний Игало выступает за "Шанхай Шеньхуа", а 31-летний Слимани - за "Монако", но права на него принадлежат "Лестеру".

И нигериец, и алжирец имеют опыт выступления в АПЛ: первый играл за "Уотфорд", второй - за "Лестер" и "Ньюкасл".

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" не может себе позволить трансфер Кавани. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Челси" и "Вест Хэм" отказались удовлетворять требования ЦСКА по трансферу Чалова

"Челси" и "Вест Хэм" отказались удовлетворять требования ЦСКА по трансферу Чалова

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 67
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 24 48
4 Челси Челси 24 40
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 24 34
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 24 34
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 24 34
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 24 33
9 Саутгемптон Саутгемптон 24 31
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 30
11 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 24 30
12 Эвертон Эвертон 24 30
13 Бернли Бернли 24 30
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 24 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 24 25
16 Астон Вилла Астон Вилла 24 25
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 23
18 Борнмут Борнмут 24 23
19 Уотфорд Уотфорд 24 23
20 Норвич Сити Норвич Сити 24 17
Полная таблица

топ-5 тегов