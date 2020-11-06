"Манчестер Юнайтед" выбирает между двумя кандидатами на замену Сульшеру

У руководства "Манчестер Юнайтед" определились два приоритетных кандидата на пост главного тренера в случае увольнения Уле Гуннара Сульшера.

По информации ESPN, норвежский специалист пока не находится на грани отставки, однако последние результаты команды под его руководством признаны неудовлетворительными.

В связи с этим боссы "красных дьяволов" занимаются поиском нового наставника, чтобы в случае расставания с Сульшером вопрос его замены не стал проблемой.

На сегодняшний день в шорт-листе "МЮ" два фаворита - ныне безработный Маурисио Почеттино и рулевой "РБ Лейпциг" Юлиан Нагальсманн.

Не пропустите: Роджерс может возглавить "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru