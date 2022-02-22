"Манчестер Юнайтед" выбирает между двумя тренерами

Теги манчестер юнайтедмаурисио почеттиноэрик тен хагаякспсж

"Манчестер Юнайтед" выбирает между двумя тренерами

Фото: инстаграм Маурисио Почеттино/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" приступил к поиску нового главного тренера команды, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, руководство английского клуба интересуется Эриком тен Хагом из "Аякса" и Маурисио Почеттино (ПСЖ).

Таким образом, нынешний наставник манкунианцев Ральф Рангник покинет свой пост по окончании сезона. Ожидается, что он получит должность в структуре клуба.

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