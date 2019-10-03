"Манчестер Юнайтед" выбрал еще 2 варианта для усиления атаки в январе

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"Манчестер Юнайтед" выбрал еще 2 варианта для усиления атаки в январе
"Манчестер Юнайтед" определил еще два варианта усиления атаки в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, английский клуб интересуется нападающими "Борнмута" Каллумом Уилсоном и "Ювентуса" Марио Манджукичем.

Стоит отметить, что 33-летний Манджукич мог перейти в катарский "Аль-Райан", но его трансфер не состоялся. В этом сезон он пока на поле не выходил.

Что касается 27-летнего Уилсона, то он в нынешнем сезоне забить пять голов в семи матчах чемпионата Англии.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" определил трёх кандидатов на усиление атаки в январе. | http://soccernews.ru

 
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