"Манчестер Юнайтед" выбрал еще 2 варианта для усиления атаки в январе



"Манчестер Юнайтед" определил еще два варианта усиления атаки в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, английский клуб интересуется нападающими "Борнмута" Каллумом Уилсоном и "Ювентуса" Марио Манджукичем.

Стоит отметить, что 33-летний Манджукич мог перейти в катарский "Аль-Райан", но его трансфер не состоялся. В этом сезон он пока на поле не выходил.

Что касается 27-летнего Уилсона, то он в нынешнем сезоне забить пять голов в семи матчах чемпионата Англии.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" определил трёх кандидатов на усиление атаки в январе. | http://soccernews.ru