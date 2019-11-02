"Манчестер Юнайтед" выдал худший за 33 года старт сезона в чемпионате Англии

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"Манчестер Юнайтед" выдал худший за 33 года старт сезона в чемпионате Англии

"Манчестер Юнайтед" набрал 13 очков в 11 стартовых турах текущего розыгрыша английской Премьер-лиги.

"Красные дьяволы" одержали 3 победы, 4 раза сыграли вничью и потерпели 4 поражения.

Как сообщает Opta, это худший старт манкунианцев в чемпионате за последние 33 года.

В сезоне 1986/87 "МЮ" начал ещё хуже, набрав только 11 очков в 11 турах. В итоге команда финишировала на 11-м месте.

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Дмитрий Владимирович
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