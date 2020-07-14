"Манчестер Юнайтед" выдал лучшую беспроигрышную серию со времён Фергюсона

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"Манчестер Юнайтед" выдал лучшую беспроигрышную серию со времён Фергюсона

"Манчестер Юнайтед" не знает поражений на протяжении 18 матчей подряд во всех турнирах.

В последний раз "красные дьяволы" уступали ещё 22 января. Обидчиком тогда выступил "Бернли".

18-матчевая беспроигрышная серия - это лучший результат клуба с 2013 года, когда команду ещё возглавлял легендарный сэр Алекс Фергюсон.

Напомним, что накануне манкунианцы сыграли вничью с "Саутгемптоном" (2:2), упустив победу на 97-й минуте.

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