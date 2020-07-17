"Манчестер Юнайтед" выдал лучшую за 10 лет беспроигрышную серию

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"Манчестер Юнайтед" выдал лучшую за 10 лет беспроигрышную серию

"Манчестер Юнайтед" довёл свою беспроигрышную серию до 19 матчей (14 побед и 5 ничьих) во всех турнирах.

Напомним, что в четверг "красные дьяволы" взяли верх над "Кристал Пэлас" (2:0).

Как сообщает Sky Sports Statto, это лучшая серия манкунианцев за последние 10 лет.

В период с апреля по ноябрь 2010 года "МЮ" под руководством легендарного сэра Алекса Фергюсона не знал поражений в 29 матчах подряд.

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