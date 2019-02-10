"Манчестер Юнайтед" выдал лучшую за десять лет серию из гостевых побед

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"Манчестер Юнайтед" выдал лучшую за десять лет серию из гостевых побед

В рамках 26-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Фулхэм" со счётом 3:0

Таким образом, "красные дьяволы" добыли шестую подряд гостевую победу во всех турнирах. Как сообщает Sky Sports, это лучшая серия с мая 2009 года, когда команду ещё возглавлял сэр Алекс Фергюсон.

Ранее "МЮ" взял верх на чужом поле в поединках с "Кардиффом", "Ньюкаслом", "Тоттенхэмом", "Арсеналом" и "Лестером".

Стоит отметить, что благодаря таким результатам манкунианцы ворвались в первую четвёрку АПЛ, впрочем, у идущего пятым "Челси" есть матч в запасе.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" - лидер текущего розыгрыша АПЛ по забитым пенальти. | http://soccernews.ru

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