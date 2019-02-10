"Манчестер Юнайтед" выдал лучшую за десять лет серию из гостевых побед
В рамках 26-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Фулхэм" со счётом 3:0.
Таким образом, "красные дьяволы" добыли шестую подряд гостевую победу во всех турнирах. Как сообщает Sky Sports, это лучшая серия с мая 2009 года, когда команду ещё возглавлял сэр Алекс Фергюсон.
Ранее "МЮ" взял верх на чужом поле в поединках с "Кардиффом", "Ньюкаслом", "Тоттенхэмом", "Арсеналом" и "Лестером".
Стоит отметить, что благодаря таким результатам манкунианцы ворвались в первую четвёрку АПЛ, впрочем, у идущего пятым "Челси" есть матч в запасе.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" - лидер текущего розыгрыша АПЛ по забитым пенальти. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|26
|65
|2
|Манчестер Сити
|26
|62
|3
|Тоттенхэм
|25
|57
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Челси
|25
|50
|6
|Арсенал Лондон
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|25
|38
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|25
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Кардифф Сити
|26
|25
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11