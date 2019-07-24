"Манчестер Юнайтед" выдвинул "Интеру" два условия по трансферу Лукаку

"Манчестер Юнайтед" и "Интер" продолжают вести переговоры о переходе нападающего Ромелу Лукаку.

По информации The Telegraph, английский клуб выдвинул итальянскому два главных условия трансфера звёздного бельгийца.

Во-первых, "нерадзурри" должны оформить сделку до 8 августа (в этот день в АПЛ закрывается ТО), чтобы "красные дьяволы" успели купить замену для своего игрока.

Во-вторых, "Интеру" необходимо увеличить своё предложение до 100 миллионов евро.

С высокой долей вероятности миланцы откажутся от приобретения Лукаку и будут искать альтернативные варианты усиления атаки.

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