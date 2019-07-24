"Манчестер Юнайтед" выдвинул "Интеру" два условия по трансферу Лукаку
"Манчестер Юнайтед" и "Интер" продолжают вести переговоры о переходе нападающего Ромелу Лукаку.
По информации The Telegraph, английский клуб выдвинул итальянскому два главных условия трансфера звёздного бельгийца.
Во-первых, "нерадзурри" должны оформить сделку до 8 августа (в этот день в АПЛ закрывается ТО), чтобы "красные дьяволы" успели купить замену для своего игрока.
Во-вторых, "Интеру" необходимо увеличить своё предложение до 100 миллионов евро.
С высокой долей вероятности миланцы откажутся от приобретения Лукаку и будут искать альтернативные варианты усиления атаки.
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|М
|О
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|38
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|2
|Ливерпуль
|38
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|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
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|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
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|Манчестер Юнайтед
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|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
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|Эвертон
|38
|54
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|Лестер Сити
|38
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|Вест Хэм Юнайтед
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|52
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|Уотфорд
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|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
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|Ньюкасл Юнайтед
|38
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|Борнмут
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|Бернли
|38
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|Саутгемптон
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