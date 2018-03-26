"Манчестер Юнайтед" выиграл борьбу за перспективного поляка

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"Манчестер Юнайтед" выиграл борьбу за перспективного поляка

"Манчестер Юнайтед" выиграл борьбу за защитника "Леха" Лукаша Бейгера, сообщает Manchester Evening News.

По информации источника, "красные дьяволы" согласовали переход 16-летнего поляка, который может сыграть в центре и на правом фланге обороны.

На перспективного футболиста также претендовал "Манчестер Сити", однако "МЮ" оказался настойчивее в переговорах.

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