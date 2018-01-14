"Манчестер Юнайтед" выиграл гонку за Санчеса

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"Манчестер Юнайтед" выиграл гонку за Санчеса

Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес продолжит карьеру в "Манчестер Юнайтед", об этом в своём твиттере сообщил испанский журналист Диего Мартинес.

"Алексис Санчес в "Манчестер Юнайтед" - это свершившаяся сделка. Сегодня было достигнуто соглашение с "Арсеналом" и агентом футболиста Фернандо Феличевичем" - написал Мартинес в микроблоге.

По информации СМИ, "МЮ" придётся заплатить за 29-летнего Санчеса почти 34 миллиона евро, ещё порядка 11 миллионов может получить агент чилийца.

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