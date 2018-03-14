"Манчестер Юнайтед" выиграл только один из своих последних девяти матчей стадии плей-офф ЛЧ

Английский "Манчестер Юнайтед" выиграл только один из своих последних девяти матчей стадии плей-офф Лиги Чемпионов.

Так, начиная с финальной игры турнира сезона 2010/2011, в которой тогда еще подопечные сэра Алекса Фергюсона уступили каталонской "Барселоне", "красные дьяволы" в поединках на выбывание трижды сыграли вничью, пять раз проиграли, обыграв лишь в 1/8 финала ЛЧ сезона 2013/2014 дома греческий "Олимпиакос".

Напомним, Моуринью подвел итог матчу против "Севильи". | soccernews.ru