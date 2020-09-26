"Манчестер Юнайтед" выиграл у "Брайтона" благодаря голу с пенальти на 100-й минуте

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"Манчестер Юнайтед" выиграл у "Брайтона" благодаря голу с пенальти на 100-й минуте

В рамках 3-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" одержал сложнейшую гостевую победу над "Брайтоном".

"Красные дьяволы" выиграли со счётом 3:2 благодаря голу Бруну Фернандеша на 100-й минуте. Португалец успешно реализовал пенальти.

Команда Уле Гуннара Сульшера впервые победила в новом сезоне Премьер-лиги и поднялась на 13-е место в турнирной таблице.

"Брайтон" - "Манчестер Юнайтед" - 2:3

Голы: 1:0 – 40, пенальти Мопе, 1:1 – 43, автогол Данк, 1:2 – 55 Рэшфорд, 2:2 – 90+5 Марч, 2:3 – 90+10, пенальти Бруну Фернандеш.

"Брайтон": Райан, Уэбстер, Данк, Уайт, Лэмпти, Лаллана (Гросс, 75), Марч, Альсате, Троссард, Мопе, Коннолли (Джаханбахш, 75).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Шоу, Линделеф, Магуайр, Погба (Фред, 65), Бруну Фернандеш, Матич, Марсьяль (ван де Бек, 90), Гринвуд (Байи, 83), Рэшфорд.

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