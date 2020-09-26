"Манчестер Юнайтед" выиграл у "Брайтона" благодаря голу с пенальти на 100-й минуте
В рамках 3-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" одержал сложнейшую гостевую победу над "Брайтоном".
"Красные дьяволы" выиграли со счётом 3:2 благодаря голу Бруну Фернандеша на 100-й минуте. Португалец успешно реализовал пенальти.
Команда Уле Гуннара Сульшера впервые победила в новом сезоне Премьер-лиги и поднялась на 13-е место в турнирной таблице.
"Брайтон" - "Манчестер Юнайтед" - 2:3
Голы: 1:0 – 40, пенальти Мопе, 1:1 – 43, автогол Данк, 1:2 – 55 Рэшфорд, 2:2 – 90+5 Марч, 2:3 – 90+10, пенальти Бруну Фернандеш.
"Брайтон": Райан, Уэбстер, Данк, Уайт, Лэмпти, Лаллана (Гросс, 75), Марч, Альсате, Троссард, Мопе, Коннолли (Джаханбахш, 75).
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Уан-Биссака, Шоу, Линделеф, Магуайр, Погба (Фред, 65), Бруну Фернандеш, Матич, Марсьяль (ван де Бек, 90), Гринвуд (Байи, 83), Рэшфорд.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18