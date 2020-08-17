"Манчестер Юнайтед" выиграл у испанских команд менее четверти очных матчей

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"Манчестер Юнайтед" выиграл у испанских команд менее четверти очных матчей

"Манчестер Юнайтед" зачастую неудачно играет с представителями испанской Примеры.

Сообщается, что "красные дьяволы" за всю историю провели 57 матчей против команд из Испании.

Статистика "МЮ" в этих поединках следующая - 13 побед, 22 ничьи и 22 поражения, то есть манкунианцы выигрывают только в 22,8 процентах случаев.

Напомним, что в воскресенье подопечные Уле Гуннара Сульшера вылетели из Лиги Европы, уступив "Севилье" со счётом 1:2.

Не пропустите: Между игроками "Манчестер Юнайтед" произошёл конфликт во время матча с "Севильей". | http://soccernews.ru
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