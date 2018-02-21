"Манчестер Юнайтед" выиграл всего один из шести последних матчей в плей-офф Лиги Чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Севильей".

Стоит отметить, что английский клуб победил всего в одном из последних шести матчах на вылет в ЛЧ (1 победа, 2 ничьих и 3 поражения).

Матч начнется в 22:45 мск.

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