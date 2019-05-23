"Манчестер Юнайтед" вынужден отложить трансфер Джеймса

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"Манчестер Юнайтед" вынужден отложить трансфер Джеймса

Переход полузащитника "Суонси" Дэниела Джеймса отложен на неопределённый срок, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, трансфер не состоится в ближайшее время из-за смерти отца футболиста.

"Красные дьяволы" решили не беспокоить перспективного хавбека, чтобы он мог спокойно пережить утрату близкого человека.

Изначально планировалось, что стороны закроют сделку на этой неделе. "МЮ" заплатит за Джеймса 17 миллионов евро.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" ведёт переговоры о трансфере полузащитника "Барселоны". | http://soccernews.ru
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