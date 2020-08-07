"Манчестер Юнайтед" выплатил Алексису Санчесу солидную компенсацию за расторжение контракта

Теги манчестер юнайтединтер миланалексис санчестрансферы

"Манчестер Юнайтед" выплатил Алексису Санчесу солидную компенсацию за расторжение контракта

"Манчестер Юнайтед" не просто бесплатно потерял нападающего Алексиса Санчеса, а ещё и заплатил за его уход.

По информации The Guardian, за досрочное расторжение контракта звёздный чилиец получил от клуба 8,3 миллионов евро.

Напомним, что 31-летний футболист после прекращения сотрудничества с "красными дьяволами" заключил трёхлетнее соглашение с миланским "Интером".

Что касается "МЮ", то они сэкономили на зарплате Санчеса почти 45 миллионов евро.

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