"Манчестер Юнайтед" выплатил Алексису Санчесу солидную компенсацию за расторжение контракта

"Манчестер Юнайтед" не просто бесплатно потерял нападающего Алексиса Санчеса, а ещё и заплатил за его уход.

По информации The Guardian, за досрочное расторжение контракта звёздный чилиец получил от клуба 8,3 миллионов евро.

Напомним, что 31-летний футболист после прекращения сотрудничества с "красными дьяволами" заключил трёхлетнее соглашение с миланским "Интером".

Что касается "МЮ", то они сэкономили на зарплате Санчеса почти 45 миллионов евро.

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