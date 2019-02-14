"Манчестер Юнайтед" выплатил Моуринью громадную сумму
Стало известно, сколько заплатил "Манчестер Юнайтед" португальскому специалисту Жозе Моуринью за его увольнение. Об этом сообщает твиттер журналиста Мартина Циглера.
По данным полугодового отчета английского клуба, компенсация Моуринью и его тренерскому штабу составила 19,6 миллиона фунтов.
Португалец стал главным тренером "Манчестер Юнайтед" в мае 2016 года. Зимой 2018 Моуринью был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды. Его сменил норвежский специалист Оле-Гуннар Сульшер.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|65
|2
|Ливерпуль
|26
|65
|3
|Тоттенхэм
|26
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|26
|39
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Кардифф Сити
|26
|25
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11