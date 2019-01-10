"Манчестер Юнайтед" выплатил Моуринью компенсацию за увольнение
"Манчестер Юнайтед" выплатил бывшему главному тренеру команды Жозе Моуринью компенсацию. Об этом информирует Daily Mail.
Английский клуб заплатил португальцу 15 миллионов фунтов за досрочное расторжение соглашения.
"Мы с Жозе все уладили относительно контракта. Он может работать в любом клубе, однако не спешит с этим. Он не беспокоится по этому поводу", - сказал источник, близкий к Моуринью.
55-летний специалист был уволен 18 декабря после 2,5 года в "Манчестер Юнайтед".
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|Манчестер Юнайтед
|21
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|7
|Лестер Сити
|21
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|Уотфорд
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|Вулверхэмптон
|21
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|Вест Хэм Юнайтед
|21
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|Эвертон
|21
|27
|12
|Борнмут
|21
|27
|13
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|21
|26
|14
|Кристал Пэлас
|21
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|21
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|16
|Бернли
|21
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|Кардифф Сити
|21
|18
|18
|Саутгемптон
|21
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|19
|Фулхэм
|21
|14
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|Хаддерсфилд Таун
|21
|10