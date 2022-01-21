"Манчестер Юнайтед" вышел из гонки за Холандом

Фото инстаграм Эрлинга Холанда

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд не перейдёт в "Манчестер Юнайтед", сообщает ESPN.

По информации источника, "красные дьяволы" сами отказались бороться за звёздного футболиста, понимая, что не смогут предложить ему желаемый проект.

На сегодняшний день фаворитом в гонке за 21-летним норвежцем считается мадридский "Реал".

Холанд сыграл за "Боруссию" 82 матча, забил 79 голов и сделал 28 ассистов. Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.

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