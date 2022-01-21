"Манчестер Юнайтед" вышел из гонки за Холандом

Теги боруссия дортмундэрлинг холандреал мадридманчестер юнайтедтрансферы

"Манчестер Юнайтед" вышел из гонки за Холандом

Фото инстаграм Эрлинга Холанда

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд не перейдёт в "Манчестер Юнайтед", сообщает ESPN.

По информации источника, "красные дьяволы" сами отказались бороться за звёздного футболиста, понимая, что не смогут предложить ему желаемый проект.

На сегодняшний день фаворитом в гонке за 21-летним норвежцем считается мадридский "Реал".

Холанд сыграл за "Боруссию" 82 матча, забил 79 голов и сделал 28 ассистов. Его рыночная стоимость – 150 миллионов евро.

Не пропустите: "Барселона" определила два резервных варианта на случай неудачи с Холандом. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Лисакович перешёл из "Локомотива" в "Рубин"

Официально: Лисакович перешёл из "Локомотива" в "Рубин"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов