"Манчестер Юнайтед" вышел на контакт с Умтити

Английский "Манчестер Юнайтед" уже работает над возможным трансфером защитника каталонской "Барселоны" Самюэлем Умтити.

В частности, как информирует Mirror, "красные дьяволы" уже установили контакт с 23-летним беком "сине-гранатовых". Склонить француза к переезду на Туманный Альбион "Юнайтед" рассчитывает более высокой зарплатой, нежели футболист получает в "Барсе".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" поборется с "Челси" и ПСЖ за хавбека "Ромы". | soccernews.ru