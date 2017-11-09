"Манчестер Юнайтед" вышел на контакт с Умтити

Теги барселонаманчестер юнайтедсамюэль умтити

"Манчестер Юнайтед" вышел на контакт с УмтитиАнглийский "Манчестер Юнайтед" уже работает над возможным трансфером защитника каталонской "Барселоны" Самюэлем Умтити.

В частности, как информирует Mirror, "красные дьяволы" уже установили контакт с 23-летним беком "сине-гранатовых". Склонить француза к переезду на Туманный Альбион "Юнайтед" рассчитывает более высокой зарплатой, нежели футболист получает в "Барсе".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" поборется с "Челси" и ПСЖ за хавбека "Ромы". | soccernews.ru

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